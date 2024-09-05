Сбер выступает против монополии на рынке платежей по QR-кодам

Единая система платежей по QR-кодам, которая объединит российские банки, должна быть конкурентным продуктом, поэтому необходимо присутствие на рынке как минимум двух подобных платформ, поделился с журналистами мнением председатель правления Сбера Герман Греф.
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