"Тебе что не хватает, я не понял?": За избитую студентом дочь воина СВО вступились на фронте. Прозвучало особое приглашение

Компанцев Сергей

его род будет отвечать не важно откуда придурок я дал поручение найти его даже в сша найдут , пусть член отрезает паод корень и готовится есть свою родню мясом под камеру и в историю попадет .. как вам это кто оплатил строительство астаны не казахи факт юдидический .