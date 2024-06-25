"Тебе что не хватает, я не понял?": За избитую студентом дочь воина СВО вступились на фронте. Прозвучало особое приглашение

Бывший студент сибайского медицинского колледжа записывал видеообращения об избиении дочери воина СВО в стенах больницы, где рассказывает, что ни о чём не жалеет, однако внезапно что-то поменялось и он принялся просить е неё прощения.
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