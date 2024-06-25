Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 469 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Саввин
    "Я лично трупом пролежала дома 10 дней" - стандартный грипп вообще-то. Ничего нового. Очередная мутация вируса. Стати..."НАМ КОЛОЛИ ПУСТЫ...
  • Воробей
    Давно разоблачены методы организации будто бы повышенной смертности от  КОВИДА. А любой грипп всегда приводил к опред..."НАМ КОЛОЛИ ПУСТЫ...
  • Андрей Тихонов
    Вертикаль власти однако...."НАМ КОЛОЛИ ПУСТЫ...

"Тебе что не хватает, я не понял?": За избитую студентом дочь воина СВО вступились на фронте. Прозвучало особое приглашение

"Тебе что не хватает, я не понял?": За избитую студентом дочь воина СВО вступились на фронте. Прозвучало особое приглашение

Бывший студент сибайского медицинского колледжа записывал видеообращения об избиении дочери воина СВО в стенах больницы, где рассказывает, что ни о чём не жалеет, однако внезапно что-то поменялось и он принялся просить е неё прощения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Компанцев Сергей
его род будет отвечать не важно откуда придурок я дал поручение найти его даже в сша найдут , пусть член отрезает паод корень и готовится есть свою родню мясом под камеру и в историю попадет .. как вам это кто оплатил строительство астаны не казахи факт юдидический .
Ответить
1 час.
Сергей Трофимов
этого ублюдка нужно убить  и убивать таких как он
Ответить
1 час.
Андрей Тихонов
Рожу урода в студию, затем на нары.
Ответить
26 мин.

Картина дня

наверх