МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Операторы беспилотников ПВХ-2 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" сбросили противотанковые мины ТМ-62 на позиции ВСУ на днепропетровском направлении, уничтожив систему фортификационных сооружений.
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