Беспилотник Lada Vesta тестируют на дорогах

Исполнительный директор по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ» Денис Ендачев сообщил о том, что сейчас компания тестирует беспилотные технологии на дорогах и на испытательном полигоне, используя в качестве основы автомобиль Lada Vesta.