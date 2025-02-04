Трамп похвалил российского хоккеиста Бобровского

В ходе встречи с хоккеистами, тренерским штабом и персоналом «Флориды Пантерз» президент США Дональд Трамп заявил, что российский хоккеист и вратарь команды Сергей Бобровский в будущем должен стать членом Зала хоккейной славы в Торонто.
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