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Спички - не игрушка

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Контрбатут ВСУ: где напрыгнут, там и отлетят

Контрбатут ВСУ: где напрыгнут, там и отлетят

  И снова мы слышим разговоры про очередной эпический контрнаступ ВСУ. Судя по сливам в телеграмм, план у укров еще более ядреный, чем год назад: якобы ВСУ хотят отжать назад Работино и прорваться, наконец, до Мелитополя.

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