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Отдел МВД России по Миллеровскому району призывает граждан к бдительности период новогодних праздников

Уважаемые жители Миллеровского района, в связи с произошедшим чрезвычайным происшествием на Крымском мосту, обращаем ваше внимание! В период нахождения на улице, в местах массового пребывания людей и общественном транспорте обращайте внимание на: лиц, под одеждой которых угадывается наличие какого-либо предмета (оружия, самодельных взрывных устройств); проявление отдельными лицами повышенной — нервозности, напряженного состояния, стремления избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов; брошенные автомобили и бесхозные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты), в которых могут находиться взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства.

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