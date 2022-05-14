РЕН ТВ

194 908 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Astra
    Это правильно. Пусть заняты будут. Пусть собирают трупы по полям, разбирают завалы, места массовых захоронений - плен...Пленные бойцы ВСУ...
  • Astra
    Золотой мальчишка, спасибо родителям за такое воспитание! Лешик, будь здоров!Леше из Белгорода...
  • Владимир Соловьев
    Народ Европы превращён в скотину, сгоняемую на мясокомбинат!Финские и шведски...

Шольц назвал условие для снятия антироссийских санкций

Шольц назвал условие для снятия антироссийских санкций

REUTERS/Lisi Niesner Канцлер Германии Олаф Шольц, инициировавший накануне телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что единственным условием снятия антироссийских санкций является мирное соглашение между Москвой и Киевом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх