Шольц назвал условие для снятия антироссийских санкций

REUTERS/Lisi Niesner Канцлер Германии Олаф Шольц, инициировавший накануне телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что единственным условием снятия антироссийских санкций является мирное соглашение между Москвой и Киевом.
REUTERS/Lisi Niesner Канцлер Германии Олаф Шольц, инициировавший накануне телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что единственным условием снятия антироссийских санкций является мирное соглашение между Москвой и Киевом.
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