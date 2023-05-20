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Отец ведущей Ксении Бородиной был против ее телевизионной фамилии

Отец ведущей Ксении Бородиной был против ее телевизионной фамилии

Бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина рассказала психологу Марку Бартону о плохих отношениях с ее отцом Кимом Амоевым.

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