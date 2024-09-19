72% респондентов поддерживают идею о внедрении приложения "Народный инспектор" в Краснодаре. Это говорит о многом.
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72% респондентов поддерживают идею о внедрении приложения "Народный инспектор" в Краснодаре. Это говорит о многом.