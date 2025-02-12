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СССР-Россия

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«Историк моды» Александр Васильев «заработал на 6 домов» и не планирует возвращаться в Россию

«Историк моды» Александр Васильев «заработал на 6 домов» и не планирует возвращаться в Россию

  Так называемый «историк моды» Александр Васильев, который долго и занудно вёл на «Первом канале» свою передачу «Модный приговор», теперь радуется тому, что у него и за бугром всё хорошо, что он «заработал на 6 домов» по всему свету, и «не нуждается в возвращении в Россию».

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Комментарии
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Татьяна
Причём водит этих дам за большие деньги. Хитрый еврейчик.
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12 час.
Надежда
Так такие же &quot;француженки&quot;, как и сам красавЕц сашко)😊
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12 час.
Татьяна
Да, именно так.
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12 час.
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