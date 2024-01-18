Бесплатные катки на фестивальных площадках «Московских сезонов» будут открыты до конца зимы

На фестивальных площадках «Московских сезонов» до конца зимы будут открыты 15 бесплатных катков. Горожане смогут продолжить занятия по катанию на коньках, организованные в рамках проекта «Мой спортивный район».
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