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Закон и Порядок

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  • demyr150648
    Нет, они граждане мира, инам не нужны от слова совсем. Жидовский кагал несет только смерть и разорение коренным нация...Вот и обещанный м...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Тухлый ливерный олух и тут обосрался. Китай это тебе не хохловия или шпротяндия.Китай не поддался...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    На хрен нам ишаки нужны лучше корейцев из КНДР. Они исполнительные и законы нарушать не будут отработали контракт и д...Власти Подмосковь...

Главное с интервью Павла Дурова Такеру Карлсону

Главное с интервью Павла Дурова Такеру Карлсону

Основатель Telegram рассказал о жизни в Дубае, внимании спецслужб, отношении к деньгам, собственности, личной безопасности, а также про встречу с Марком Цукербергом 10 лет назадВ ночь на среду, 17 апреля было опубликовано видео-интервью Павла Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону.

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