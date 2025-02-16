⚡️ В Нижнегорском районе проводили в последний путь бойца спецоперации Константин Алеев погиб при выполнении боевой задачи на Донецком направлении, сообщил глава администрации района Антон Кравец.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚡️ В Нижнегорском районе проводили в последний путь бойца спецоперации Константин Алеев погиб при выполнении боевой задачи на Донецком направлении, сообщил глава администрации района Антон Кравец.