Гридчина на ЯМЭФ: интерес к нашей стране и к крымскому полуострову за рубежом растет

Полностью завершена интеграция полуострова в общероссийское политическое, правовое, социально-экономическое пространство, несмотря на то, что этот процесс стал одним из главных вызовов для российской экономики за весь постсоветский период.
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