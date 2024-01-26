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Дома-коммуны. Дерзкая мечта!

Дома-коммуны. Дерзкая мечта!

Дерзкий эксперимент, который решили поставить над молодыми комсомольцами в Стране Советов, а те с готовностью и воодушевлением в нем участвовали.

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