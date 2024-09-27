30 сребреников - именно за такую сумму Иуда Искариот предал Иисуса Христа, согласно Евангелию от Матфея (26:15) Некоторое время назад стало известно, что из Москвы выслали шестерых сотрудников политотдела посольства Великобритании — в их действиях нашли признаки разведывательно-подрывной работы.
Как российские НКО лоббировали миграцию на деньги МИД Великобритании
Комментарии
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Светлана
И эта гнида выжила? Почему её не посадили?
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16 час.
людмила бер
Ганнушкина!!! Еще с прошлого века, конец 80-тых.... вместе с Еленой Боннар (помните такую?) заправляли многими денежными потоками и вредили Стране.... Когда в 1988 году в Абхазии начались военные действия, появилась Ганнушкина... Беженцам не помогала, хотя ходили слухи, что она уроженка Гагр... Ганнушкина отказала в помощи, т.к. нет денег, а Боннар!!! у нее нет времени, т.к. помогает курдам!!! А к ним обращались беженцы... После этих эпизодов, для меня ПРАВОЗАЩИТНИК ..... матерное слово...
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14 час.
М
ММ
Слово правозащитник оно как свастика. Свастика для наших предков-язычников обозначало солнце, а для наших предков- воинов Великой отечественной самую темную силу! Как то раз случайно сходил на сайт правозащитников. Они защищают кого угодно, любых преступников, бандитов, зэков! Они НЕ защищают ЖЕРТВ преступлений! Одно это показатель бандитской сущности "правозащитников".
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27 мин.
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