Как российские НКО лоббировали миграцию на деньги МИД Великобритании

людмила бер

Ганнушкина!!! Еще с прошлого века, конец 80-тых.... вместе с Еленой Боннар (помните такую?) заправляли многими денежными потоками и вредили Стране.... Когда в 1988 году в Абхазии начались военные действия, появилась Ганнушкина... Беженцам не помогала, хотя ходили слухи, что она уроженка Гагр... Ганнушкина отказала в помощи, т.к. нет денег, а Боннар!!! у нее нет времени, т.к. помогает курдам!!! А к ним обращались беженцы... После этих эпизодов, для меня ПРАВОЗАЩИТНИК ..... матерное слово...