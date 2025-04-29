Маск назвал демографию главной долгосрочной проблемой Китая

Демографический коллапс является основной стратегической проблемой Китая, заявил глава департамента государственной эффективности США (DOGE), предприниматель Илон Маск 29 апреля в социальной сети X (бывший Twitter).
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