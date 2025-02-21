Транспортный полицейский приютил кошку, спасенную из вагона с углем в Улан-Удэ

Добрая пятничная новость из соседней Бурятии. Эта история началась в январе. В середине месяца в Улан-Удэ в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение, что на одном из грузовых вагонов с углем обнаружен подозрительный рюкзак.
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