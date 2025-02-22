Стал токсичной фигурой. Путин выкинул Абрамовича из переговорщиков по Украине: «Тайная канцелярия»

Олигарх Роман Абрамович, ранее выступавший в роли неформального посредника в общении с западными странами и Украиной, не вошёл в состав группы, которой президент России Владимир Путин доверил ведение переговоров с командой президента США Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии