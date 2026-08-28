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Царьград

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Ягодный союз России объяснил, как влияют цели на сбор малины

Ягодный союз России объяснил, как влияют цели на сбор малины

Генеральный директор Ягодного союза России Ирина Козий объясняет, как цели использования влияют на методы сбора малины: для переработки подходит комбайн, а для продаж на прилавке — ручной труд.

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