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Юрист Анцелиович: «В Верховном суде Швейцарии могут представлять интересы только швейцарские юристы. Иностранные граждане не допускаются»

Об этом сообщила юрист Анна Анцелиович. Ранее стало известно, что юридическая фирма Pinna Legal рассматривает возможность подачи апелляции на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о 4-летней дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой.

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