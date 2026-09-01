Делового партнера миллиардера Трабера Даниленко отпустили из СИЗО

Делового партнера бизнесмена Ильи Трабера Владимира Даниленко выпустили из СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
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