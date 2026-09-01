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Газета.ру

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Делового партнера миллиардера Трабера Даниленко отпустили из СИЗО

Делового партнера миллиардера Трабера Даниленко отпустили из СИЗО

Делового партнера бизнесмена Ильи Трабера Владимира Даниленко выпустили из СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

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