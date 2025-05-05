Зарплаты вахтовиков в магазинах Санкт-Петербурга превысили 230 тысяч рублей

За год спрос на них увеличился на 30 процентов В первом квартале 2025 года спрос петербургских компаний на вахтовиков-упаковщиков и комплектовщиков товаров увеличился на 30% относительно аналогичного периода прошлого года.
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