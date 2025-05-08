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CNN: Индия и Пакистан провели крупнейший в современной истории воздушный бой

CNN: Индия и Пакистан провели крупнейший в современной истории воздушный бой

Между Индией и Пакистаном на фоне эскалации конфликта произошел "один из самых масштабных и продолжительных в новейшей истории авиации боев", одновременно в воздушном бою в ночь на 7 мая участвовало не менее 125 истребителей.

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