Sid Meier´s Civilization VII Founders Ed. [ВСЕ DLC] https://irongames.ru/key/4927924 – Вы покупаете общий аккаунт Steam Аккаунт для игры в офлайне! Отличный выбор, чтобы пройти одиночную игру со своим личным прогрессом, с последними обновлениями! У нас всегда есть активации (без очереди) Описание Sid Meier´s Civilization VII – Founders Edition:Отмеченная наградами франшиза стратегических игр возвращается с новой, революционной главой.