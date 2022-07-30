Автоэксперт Дмитрий Попов: Renault вернется в Россию через год

globallookpress.com/Vasilii Smirnov/Russian Look Независимый автомобильный эксперт Дмитрий Попов, комментируя убытки Rеnault в 2022 году, подчеркнул: автоконцерн ищет варианты возобновления полноценной работы в России и присматривается к ситуации.