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Дерматолог дала советы по защите кожи от солнца летом

Дерматолог дала советы по защите кожи от солнца летом

При наступлении теплого сезона и долгожданного увеличения количества солнечного света растет важность защиты кожи от ультрафиолетового излучения, которое значительно повышает риск развития меланомы и немеланомных видов рака кожи.

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