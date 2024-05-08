Дерматолог дала советы по защите кожи от солнца летом

При наступлении теплого сезона и долгожданного увеличения количества солнечного света растет важность защиты кожи от ультрафиолетового излучения, которое значительно повышает риск развития меланомы и немеланомных видов рака кожи.
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