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Цена нефти марки Brent впервые с 22 мая превысила $102

Цена нефти марки Brent впервые с 22 мая превысила $102

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре превысила $102 за баррель впервые с 22 мая 2026 года.

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