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Кристиан Хорнер об уходе главного стратега из «Ред Булл»: «Это позволило Ханне Хмитц получить повышение»

Хорнер спокойно воспринял уход из «Ред Булл» главного стратега. Недавно стало известно, что главный гоночный стратег команды Уилл Кортни принял предложение «Макларена», где займет должность спортивного директора.

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