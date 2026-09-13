Для поездов крымского направления сохраняется прежняя схема движения

До 21 сентября включительно поезда следуют до станции Керчь-Южная Новый парк и обратно.До 21 сентября включительно для поездов «Таврия» крымского направления действует текущая схема движения: составы прибывают и отправляются от станции Керчь-Южная Новый парк.