❗️ Руководитель фирмы украл более трёх млн рублей при благоустройстве парков в Красноперекопске В 2021 году компания заключила контракты с администрациями Красноперекопска и Ишунского сельского поселения на благоустройство парков и ремонт скверов.
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