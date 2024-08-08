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Неравные половины. Есть ли будущее у мезальянсов?

Неравные половины. Есть ли будущее у мезальянсов?

Союзы мужчин и женщин из разных социальных слоёв стали чем-то обыденным. И уже никого не удивляет, когда преуспевающий бизнесмен берёт в жёны красивую бесприданницу, а миллиардерша выходит замуж за официанта.

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