Неравные половины. Есть ли будущее у мезальянсов?

Союзы мужчин и женщин из разных социальных слоёв стали чем-то обыденным. И уже никого не удивляет, когда преуспевающий бизнесмен берёт в жёны красивую бесприданницу, а миллиардерша выходит замуж за официанта.
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