Если хочешь быть здоров — закаляйся, но не летом под холодным душем

Лето — традиционная пора отпусков и… плановых отключений горячей воды. Кто-то относится к этому спокойно, как к неизбежному злу, кто-то не переживает, ведь уже успел установить водонагреватель, а есть и те, кто решает воспользоваться случаем и начать закаливаться под холодным душем.