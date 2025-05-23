Петербургские транспортные полицейские задержали юного зацепера из Ленобласти

Подросток признался, что неоднократно прибегал к такому способу передвижения Петербургские транспортные полицейские установили личность несовершеннолетнего, который передвигался на электричке снаружи, используя «зацепинг».
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