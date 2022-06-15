Пронько: Богачи бегут из России, вывозя миллионы долларов?

Несмотря на взрыв патриотических настроений в стране после начала спецоперации на Украине, пресловутая "стабильность", когда так называемая элита – от олигархов до юмористов с голубого экрана – имеет двойное-тройное гражданство, достала многих.
Несмотря на взрыв патриотических настроений в стране после начала спецоперации на Украине, пресловутая "стабильность", когда так называемая элита – от олигархов до юмористов с голубого экрана – имеет двойное-тройное гражданство, достала многих.
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