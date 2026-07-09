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«Феррари» проводит съемочный день на новой трассе в Мадриде

«Феррари» обкатывает актуальный болид SF-26 на автодроме «Мадринг». Новая трасса в Мадриде примет Гран-при Испании 11-13 сентября.

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