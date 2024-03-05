Комитет Совфеда поддержал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал закон, который запрещает российским гражданам и компаниям размещать рекламу на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламу самих иноагентов в СМИ и интернете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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