В США создадут «интернет автомобилей», чтобы кардинально повысить безопасн...

В США создадут «интернет автомобилей», чтобы кардинально повысить безопасность на дорогахМинистерство транспорта США представило план по внедрению технологии V2X, которая позволит автомобилям взаимодействовать друг с другом в целях предотвращения аварий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)