Жена хотела развестись. Сказал, вперёд, иди, под старость лет людей смешить!

Оксана Дъякова

С трудом верится про "вишенку на торте" женщина по каким-то неведомым причинам сошлась с гуляющим и добрым мужиком. Судя по тому что он детей все к себе забирает он заботливый отец. Но таких людей сразу видно, они такие всю свою жизнь и их не изменить. Тут вопрос к женщине, зачем с таким мужчиной жить и рожать от него детей. Ну а если живёте то принимай все так как прийдёт это твой выбор был.