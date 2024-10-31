Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 004 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр24
    Сыну 40 лет. Не пьёт, не курит, работает. У меня есть "лишняя" 1-мнатная квартира, казалось бы женись. Но, к сожалени...«Философия жизни»...
  • Виктория Иванова
    "Если любите, никогда не слушайте ничьих советов, не верьте слухам и доверяйте любимым. Но квартиру оформляйте лучше ...Жена хотела разве...
  • Андрей ПандовРихтер
    Ввести налог на богатых в пользу молодёжи детородного возраста, но деньги им выплачивать после спаривания и деторожде...«Философия жизни»...

Жена хотела развестись. Сказал, вперёд, иди, под старость лет людей смешить!

Жена хотела развестись. Сказал, вперёд, иди, под старость лет людей смешить!

С интересом слежу за историей удивительного чудака, который числится отцом семи детей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Оксана Дъякова
С трудом верится про &quot;вишенку на торте&quot; женщина по каким-то неведомым причинам сошлась с гуляющим и добрым мужиком. Судя по тому что он детей все к себе забирает он заботливый отец. Но таких людей сразу видно, они такие всю свою жизнь и их не изменить. Тут вопрос к женщине, зачем с таким мужчиной жить и рожать от него детей. Ну а если живёте то принимай все так как прийдёт это твой выбор был.
Ответить
12 час.
Владимир Соколов
ээ! а как же любишь меня люби и моих детей? или это другое?))
Ответить
12 час.
ВИ
Виктория Иванова
&quot;Если любите, никогда не слушайте ничьих советов, не верьте слухам и доверяйте любимым. Но квартиру оформляйте лучше на себя!&quot;
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх