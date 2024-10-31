С интересом слежу за историей удивительного чудака, который числится отцом семи детей.
Жена хотела развестись. Сказал, вперёд, иди, под старость лет людей смешить!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Оксана Дъякова
С трудом верится про "вишенку на торте" женщина по каким-то неведомым причинам сошлась с гуляющим и добрым мужиком. Судя по тому что он детей все к себе забирает он заботливый отец. Но таких людей сразу видно, они такие всю свою жизнь и их не изменить. Тут вопрос к женщине, зачем с таким мужчиной жить и рожать от него детей. Ну а если живёте то принимай все так как прийдёт это твой выбор был.
Ответить
12 час.
Владимир Соколов
ээ! а как же любишь меня люби и моих детей? или это другое?))
Ответить
12 час.
ВИ
Виктория Иванова
"Если любите, никогда не слушайте ничьих советов, не верьте слухам и доверяйте любимым. Но квартиру оформляйте лучше на себя!"
Ответить
2 час.
Свежие комментарии