Лжедмитрий II против Василия Шуйского: судьба самозванца

Тушинский лагерь и осажденная Москва Столицей Лжедмитрия стало подмосковное село Тушино. Отсюда он фактически правил большей частью страны: подписывал указы, принимал иностранных послов, раздавал земли дворянам.
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