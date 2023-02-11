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Лжедмитрий II против Василия Шуйского: судьба самозванца

Лжедмитрий II против Василия Шуйского: судьба самозванца

Тушинский лагерь и осажденная Москва Столицей Лжедмитрия стало подмосковное село Тушино. Отсюда он фактически правил большей частью страны: подписывал указы, принимал иностранных послов, раздавал земли дворянам.

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