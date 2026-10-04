Масштабная волна ударов: ВС РФ поразили сухогруз с оружием, мосты в Киеве и объекты в 12 регионах Украины

В течение 3-го и в ночь на 4 октября Вооружённые силы России продолжили нанесение комбинированных ударов по объектам портовой, транспортной, энергетической и военной инфраструктуры Украины.
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