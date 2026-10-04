Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 533 подписчика

Масштабная волна ударов: ВС РФ поразили сухогруз с оружием, мосты в Киеве и объекты в 12 регионах Украины

Масштабная волна ударов: ВС РФ поразили сухогруз с оружием, мосты в Киеве и объекты в 12 регионах Украины

В течение 3-го и в ночь на 4 октября Вооружённые силы России продолжили нанесение комбинированных ударов по объектам портовой, транспортной, энергетической и военной инфраструктуры Украины.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым