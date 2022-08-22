Пятым упражнением конкурса «Кубок моря» АрМИ-2022 в Азербайджане стало использование спасательных средств

В ходе него команда из пяти военных моряков надевает спасательные гидрокомбинезоны, проплывает дистанцию от понтона к спасательному надувному 10-местному плоту, садится в плот и с помощью штатных весел продвигается к линии финиша.
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