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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дешам сказал Мбаппе, что решил не вызывать его в сборную в ноябре из желания «защитить». Тренер Франции надеется, что капитан наберет лучшую форму к марту

Нападающий «Реала» не сыграет за национальную команду Франции в матчах против Израиля и Италии в Лиге наций.

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