Посольство Молдовы в РФ приостановит 5 услуг с 1 августа

Консульский отдел посольства Молдовы в России временно прекращает оказание ряда услуг. В дипломатическом представительстве пояснили, что данное решение связано с переходом на новую информационную систему, предназначенную для обработки актов гражданского состояния.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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