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Царьград

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Посольство Молдовы в РФ приостановит 5 услуг с 1 августа

Посольство Молдовы в РФ приостановит 5 услуг с 1 августа

Консульский отдел посольства Молдовы в России временно прекращает оказание ряда услуг. В дипломатическом представительстве пояснили, что данное решение связано с переходом на новую информационную систему, предназначенную для обработки актов гражданского состояния.

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