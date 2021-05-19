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Премьера блокбастера "Турист" о работе российских инструкторов прошла в Москве

Премьера блокбастера "Турист" о работе российских инструкторов прошла в Москве

Кино основано на реальных событиях, которые происходили в Центральноафриканской Республике в конце 2020 года, когда во время выборов в стране активизировались местные бандиты, пытающиеся помешать ходу голосования и планировавших госпереворот.

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