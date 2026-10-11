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Царьград

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Том Круз признался в любви к Москве и воспоминаниям о Сибири

Том Круз признался в любви к Москве и воспоминаниям о Сибири

Том Круз в Сеуле поделился воспоминаниями о Сибири и Москве. Он рассказал туристам, как в 90-х приземлился в Сибири, а его первый визит в Советский Союз состоялся в 1987 году.

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