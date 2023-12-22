Дед Мороз разбился насмерть, когда с 24 этажа спускался к челябинским детям

После этого детский праздник продолжился под смех и восторженные крики В Челябинске проверяют управляющую компанию, организовавшую детский праздник, в ходе которого погиб промышленный альпинист в костюме Деда Мороза, сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии