С какими болезнями не берут в весенний и осенний призыв 2024 года Елена ГалицкаяСерьезные проблемы со здоровьем освобождают призывника от службы в армии, подтверждает недавний материал, опубликованный на сайте «Курьер.
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