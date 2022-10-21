Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

86 подписчиков

Патрик Беверли – болельщикам «Лейкерс»: «Это будет чертовски интересный сезон. Попытаемся осуществить что-то хорошее»

Защитник «Лейкерс» Патрик Беверли обратился к болельщикам клуба перед первым домашним матчем в новом сезоне против «Клипперс».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх